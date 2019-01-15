Birleşik Arap Emirlikleri: Kürtlerin geleceğine dair endişeler meşru

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun Suriyeli Kürtlerin geleceğine dair endişelerinin meşru oluğunu söyledi.

Türkiye’yi birçok kez eleştiren Gargaş, Twitter hesabından Suriyeli Kürtlerle ilgili açıklama yaptı. YPG’nin öncülüğünü yaptığı Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) IŞİD’e karşı yürüttüğü operasyonlara atıfta bulunan Gargaş, “Kürtlerin IŞİD terör örgütünü yenmekte oynadığı merkezi rol ışığında, onların geleceğine dair bölgesel ve uluslararası endişeler meşru” diye yazdı. Gargaş açıklamasını şöyle sürdürdü, “Bundan hareketle, Kürtlerin rol ve konumunu sadece siyasi çerçevede ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde ele almak Arapların çıkarına.”

Daha önce de Twitter hesabından Türkiye’yi eleştiren Gargaş, Türkiye’nin Suudi Arabistan’ı hedef alan tavrının, bölgedeki konumuna zarar vereceğini ve nüfuzunu sınırlayacağını öne sürmüştü. (DIŞ HABERLER)