15 Ocak 2019 15:12
Adıyaman'da bir okulun girişindeki çatı kardan çöktü
Adıyaman'da Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü.
Fotoğraf: DHA
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü. Çökme, öğrencilerin derste olduğu sırada meydana geldiği için yaralanan olmadı.
Son iki haftadır kar yağışının etkisi altındaki Çelikhan'ın Başpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi giriş kapısı üzerinde bulunan çatı çöktü. Olay, öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelirken, yöneticiler öğrencilerin okulun arka çıkışını kullanmasını sağladı. (DHA)
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