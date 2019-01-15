Suriyeli kadını öldürüp evini ateşe veren 1 kişi tutuklandı

Beyoğlu'da Suriyeli bir kadın erkek kardeşi A.K. ve kardeşinin arkadaşı M.D tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti itiraf eden şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında 13 Ocak akşamı yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın cenazesiyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 25 yaşındaki Rava Kallajo adlı kadının önce boğazının kesildiğini daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rava Kallajo'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşını gözaltına aldı. Kasımpaşa Polis Merkezindeki sorgularında cinayeti itiraf eden A.K. ve M.D. sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden A.K. tutuklanırken M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)