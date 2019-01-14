Zeytin bahçesine giderken traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Aydın’ın Yenipazar ilçesi Allan Mahallesi’nde, traktörüyle zeytin bahçesine gitmek için yola çıkan 65 yaşındaki Mehmet Çelik, dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör devrildi, Çelik altında kaldı. Çelik’ten uzun süre haber alamayan yakınları zeytinlik alana bakmaya gittiklerinde, yol üzerinde traktörün altında Çelik'i buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelik’i Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Aydın/DHA)