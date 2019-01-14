14 Ocak 2019 19:05
Kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi öldü
Mardin Nusaybin’de kanalizasyon şebekesi için açılan hendekte toprak altında kalan işçi Mahsum Cebe yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Mardin’in Nusaybin ilçesi Gırnavaz Mahallesi'nde bir işçi kanalizasyon şebekesi için açılan hendekte toprak altında kaldı.
Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında kazılan kanalizasyon borusunun döşeneceği hendekte toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hendekte bulunan işçilerden 22 yaşındaki Mahsum Cebe, toprak altında kaldı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince toprak yığınından kurtarılan Cebe, sağlık görevlileri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Cebe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (Mardin/DHA)