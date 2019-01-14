‘Düşler tutsak edilemez’ fotoğraf sergisi Mannheim'da

Türkiye cezaevlerindeki siyasi tutuklularla dayanışmak, onların sesi olmak ve dışarıda yaşayanlarla iletişimlerini güçlendirmek adına Fotoğraf Köprüsü'nün ikinci aşaması olan “Düşler Tutsak Edilemez (Gedanken lassen sich nicht einsperren...)” adlı fotoğraf sergisi 11 Ocak 2019 günü yapılan açılışla Mannhim Abendakademi'de sergilenmeye başlandı. 1 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek fotoğraf sergisine ilgi yoğun oldu.

Red Fotoğraf Grubu'ndan fotoğraf sanatçısı Enver Enli, KültürQuer QuerKültür Rhein-Neckar e.V. ve Mannheim Abendakademi'nin düzenlediği sergi Türkiye cezaevlerinde yatan 30 cezaevinden 68 siyasi tutuklu ve 60 fotoğrafçının kolektif çalışmasının ürünü olarak sergileniyor.

Fotoğraf sergisinin açılış etkinliğine Mannheim ve çevresinden siyasi parti temsilcileri demokratik kurum ve kuruluşların yanı sıra çok sayıda sanatçı yazar ve aydın katıldı. Sergide “Görülmüştür” ekibine siyasi tutukluların Türkiye cezaevlerinden gönderdiği mektuplar, fotoğraflar ve resim ve karikatür çalışmalarından açılan stant ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte KültürQuer QuerKültür Rhein-Neckar e.V. adına Gisela Kerntke, Mannheim Abendakademi adına Gerlinde Kammer ve sanat tarihçisi Nuran Tanrıver birer konuşma yaparak Türkiye cezaevlerinde yaşanan baskı ve hak ihlallerine dikkat çekti.

Açılış etkinliğini yöneten Mannheim Belediye Meclis Üyesi Dr. Claudia Schoning-Kalender de Nazım Hikmet'in “Bugün Pazar” şiirini okudu.

Serhat Alpaycı kemanıyla Kürt müziğinden enstrümantal ezgilerle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Maannheim Abendakademi'de 1 Mart'a kadar sürecek olan sergi günün her saatinde ziyarete açık. (Mannheim/EVRENSEL)