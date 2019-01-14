İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk daha öldü
“Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemlerine dönük İsrail askerlerinin saldırısı sırasında yaralanan bir Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Pixabay
Gazze sınırındaki “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli çocuk daha yaşamını yitirdi.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin cuma günü Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Cibaliya beldesinde düzenlenen gösterilerde ateş açması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Filistinli Abdurrauf İsmail Muhammed Saliha’nın öldüğünü bildirdi.
Filistinliler, 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan bu yana Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle 30 Mart’tan bu yana 225’ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi. (AA)