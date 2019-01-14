CHP'li Veli Ağbaba’dan Tank Palet fabrikasıyla ilgili sorular

CHP Genel Başkan Yardımcısı Vali Ağbaba, AKP’nin Türkiye’nin kritik ve stratejik birikimlerini satmayı, özelleştirmeyi ve hatta yok etmeyi tercih eden bir siyasi parti olduğunu ifade etti, “Bir süredir Türkiye gündemi bir askeri fabrikanın satışıyla meşguldür. Sakarya’daki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrikası’nın özelleştirilme süreci 20 Aralık 2018 günü Resmi Gazete’de Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir karar ile başlamıştır. Fabrikaya ilişkin farklı iddialar konuşulurken, Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak günü Sakarya’da yaptığı açıklamada, yapılan işin bir özelleştirme olmadığını, fabrikanın işletme hakkının 25 yıllığına BMC’ye devredildiğini açıklamıştır. Bu konuda 20 Aralık günü başlatılan özelleştirme işlemlerinin hiçbiri şeffaf bir biçimde yürütülmemişken, Recep Tayyip Erdoğan 25 günde içinde fabrikanın bir zamanlar Adalet ve Kalkınma Partisi’nde MKYK üyeliği de yapan Ethem Sancak’a ati BMC’ye devredildiğini jet hızıyla duyurmuştur. Bu hız, özelleştirme kararı imzalanmadan, fabrikanın yüzde 49,99 hissesi Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstrisi Komitesi’ne ait BMC’ye devredilmesinin kararlaştırılmış olduğunu akıllara getirmektedir. Yani Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla özelleştirme kararını vermiş, ihale süreçlerini de aradan çıkartarak, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla fabrikayı, kendisine jest olarak jet hibe eden Katar’a hibe etmiştir” dedi.

Ağbaba “Tüm bu süreç ışığında Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamuoyunun hızla ve merakla beklediği şu soruları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soruyoruz” diyerek şu 10 soruyu yöneltti: