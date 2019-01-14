TMMOB İzmir: Kent suçlarına karşı duracak yerel yönetim istiyoruz

Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde nasıl bir yerel yönetici ve nasıl bir kent istediklerini düzenledikleri basın toplantısı ile deklare ettiler. Basın metnini okuyan dönem sözcüsü Melih Yalçın, son yıllarda hızla artan ranta dayalı ekonomik politikaların sadece kriz yaratmadığını, bu süreçte kentlerde ve doğal yaşam alanlarında geri dönülmez zararlara yol açtığını dile getirdi.

Kentleri yaşanmaz hale getiren AKP iktidarının, gözünü yeni rant alanlarına çevirdiğini ve İzmir ve çevresini ilk hedef olarak belirlediğini ifade eden Yalçın "Bir süredir İzmir ve çevresine ilişkin rant projeleriyle, İzmir’in doğal yaşam alanları yapılaşmaya açılarak, kent ve çevresinde paraya dönüştürülecek ne kadar alan varsa, sonuçlarına bakılmaksızın enerji yatırımları (JES, RES, Termik Santraller vb.), taş ocakları, altın, nikel vb. madencilik çalışmalarıyla plansız bir şekilde yok edilmeye çalışılıyor" dedi.

'İZMİR'DEKİ MEVCUT YÖNETİMLER YETERİNCE DESTEK VERMEDİ'

TMMOB'a bağlı mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak kentleri, doğal yaşam alanlarını ve tarım alanlarını, ormanları, kent dokusunu ve kent kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak biçimde korunması hukuki mücadele verdiklerini belirten Yalçın şunları söyledi "Ancak bu mücadele sürecinde İzmir’deki mevcut yerel yöneticilerden yeterince destek alamadığımızı üzülerek ve altını çizerek bir kez daha hatırlatmak zorundayız. Yerel yöneticilerin İzmir’i yaşanmaz hale getirerek, yok edecek bu tür politikalara itiraz etmemesi gerçekten çok düşündürücü ve hatta kaygı vericidir. Ayrıca bu politik kararlara karşı çıkılmadığı gibi kentleşme politikalarında demokratik yöntemlerden uzak, bilimden ve hukuktan yana olmayan proje ve planlarla karşı karşıya kaldığımızı da üzülerek eklemek zorundayız. Bu politikalar ve uygulamalar sonucu çarpık kentleşmeye yol açılarak birçok konuda kent suçu haline gelmiş yapılar oluşmuş ve oluşmaya devam etmektedir."

'İZMİR'İN KİMLİĞİNİ KÜLTÜRÜNÜ KORUMAK GÖREVİMİZ'

TMMOB İzmir İKK kentleri hedefleyen yağma politikalarına karşı bu kentte yaşayan yurttaşlar olarak en önemli görevlerinin ‘İzmir’in kimliği, kültürü ve doğal yaşam alanlarıyla gelecek kuşaklara aktarılabilmesinin sağlanması’ olarak dile getiren Yalçın, Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak, yukarıdaki temel ilkeleri benimsemiş yerel yönetim anlayışı ile ancak İzmir’in geleceğinin aydınlığa kavuşabileceğini belirtir, gerek siyasi partilerin gerekse yurttaşların seçimlerini bu çerçevede yapması gerektiğini hatırlatırız" dedi.

'İZMİR'İ PAZARLAMAK AKP'NİN BİR NUMARALI HEDEFİ'

AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi'nin 'İzmir'i pazarlayacağız' sözlerine de değinen Yalçın "AKP'nin İzmir için çok ciddi politikaları var ve ciddi bir hazırlık içerisindeler. Ancak ülke genelinde uyguladıkları ranta dayalı politikaları artık duvara toslamış durumda. Karşımızda hiçbir yeni bir yapısal dönüşüm yok. Bu politikalarda ısrar ediliyor. AKP'nin elindeki tek seçenek ranta dönüştürecek yeni alanlar yaratmak. Son on yıldır İzmir’e yönelik bu uygulamaları gördük. AKP'den fazla bir şey beklemiyoruz. İzmir’i pazarlamak üzere buraya gelmişler. Hükümet olarak zaten İzmir’i pazarlamaktan sorumlular. Sundukları vaatler gerçekçi değildir. Kentte yeni inşaat alanları yapmayı planlıyorlar. Yarımada bölgesi İzmir’de AKP’nin bir numaralı hedefidir."

TMMOB'un belediye başkanları ile yerel yönetimlerin benimsemesini istediği temel ilkeler: