13 Ocak 2019 19:13
Simav'da sunta fabrikasında yangın
Kütahya Simav'da özel sunta fabrikasının kontrplak bölümündeki yağ kazanının patlamasıyla yangın çıktı. 2 işçi dumandan etkilendi.
Fotoğraf: DHA
Kütahya’nın Simav ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan sunta fabrikasında yangın çıktı. Kontrplak bölümündeki yağ kazanı patlayınca alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 2 saatlik uğraşın ardından yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 işçiyle bir itfaiye eri bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.
Yangında sunta fabrikasında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kütahya/DHA)