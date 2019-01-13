Soma'daki İmbat madeninde iş cinayeti: 1 madenci yaşamını yitirdi

Soma’da bulunan, özel maden şirketi İmbat’a ait maden ocağında meydana gelen iş cinayetinde 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Bugün saat 10’de maden ocağında kömür tozu patlaması meydana geldi. Patlamada madenci Emin Karaçam kömür tozunun altında kaldı. Karaçam ve onu kurtarmak isterken yaralanan Ramazan Çüm, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Karaçam, hastanede hayatını kaybederken, ayağından yaralanan Çüm ise tedavi altına alındı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada da “Olayda iki işçimiz yaralanarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılmış, işçilerimizden biri kurtarılamayarak vefat etmiş, ayağı kırılan diğer işçimiz tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır” denildi. (Manisa/EVRENSEL)