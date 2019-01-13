TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Eskişehir'de, TIR'ın çarptığı Arzu Bıyık, hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Eskişehir Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi’nde TIR, 26 yaşındaki Arzu Bıyık’a çarptı. Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçi Arzu Bıyık, yolun karşına geçmek isterken Cevdet G. yönetimindeki 26 AAN 197 plakalı TIR’ın altında kaldı.
Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Cevdet G. gözaltına alındı.
Arzu Bıyık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. (Eskişehir/DHA)
‘Üç harflileri’ tepemize çıkartan haberler
‘Bu kadar hesap matematikte bile iyi değildir’!
Tökezleme taşları
‘Muz Cumhuriyeti, Şemşamer Prensliği’ meselesi (1)
Seçim meçim deniliyor ama biz hissetmedik…
‘Henüz çok erken’ yeni yasal gelişmelere ilk tepki
Poşet parası
Sık örgü
Orhan Veli ve Montör Sabri
Ayşen Gruda: O bir domates güzeli değildir yalnızca