Ders alınmıyor: Florya'daki kazanın sebebi yine sinyalizasyon

İstanbul Florya’da, 3 kişinin yaralandığı tren kazasının detayları ortaya çıktı. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kaza sebebini sinyalizasyon sisteminin olmaması olarak açıkladı.

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan ders alınmadığını olay yerindeki gözlemlerine dayandıran Yavuzyılmaz, telsiz sistemiyle demiryolu ulaşımının sağlanmasına tepki gösterdi.

Halkalı-Gebze banliyö tren hattında yaptığı incelemeleri BirGün gazetesinden Dilara Şimşek ile paylaşan Yavuzyılmaz, “Sinyalizasyon işi en öncelikli yapılması gereken iş olduğu halde eksik bırakıldığından buraj makinesi yanlış ray hattına girerek birinci ray hattı üzerinde elektrik çalışması yapan, içinde iki operatör, 4-5 metre platformunda 3 işçinin çalıştığı katenere çarpmıştır” dedi.

Buraj makinesindeki makinistlerin çarpmadan bir süre önce korna çalarak çarpışma için uyarı yapmaya başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, katenerdeki operatörlerin bu uyarıyla araçtan çıktığını ve yüksekte çalışan 3 işçinin platformdan atlayarak yaralandığını kaydetti.

Deniz Yavuzyılmaz konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Marşandiz tren istasyonu bölgesinde gerçekleşen kazadan hala ders alınmamış, sinyalizasyon sistemi olmadığı halde çoklu ray sisteminin bulunduğu, 9 vatandaşımızı kaybettiğimiz bu hatta bile hala telsiz iletişimi ile makasçılar üzerinden yapılan ray müdahaleleriyle seferler yapılmaya devam edilmektedir.” (HABER MERKEZİ)