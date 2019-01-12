'Cumhur İttifakı'nın Aydın adayları açıklandı
AKP ve MHP'nin Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş oldu.
Fotoğraf: Burhan Ceyhan/DHA
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP ve MHP'nin Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.Aydın'da 10 ilçede AKP belediye başkan adayı gösterirken, 7 ilçede ise MHP'li adaylarla seçime girilecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş olurken, MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Adayı olarak gösterdiği, ittifak sonrası adaylığını geri çektiği Ümmet Akın, Efeler İlçe Belediye Başkan adayı oldu.
CHP'den Didim İlçe Belediye Başkanlığı yapan Mümin Kamacı da, AKP tarafından Didim'de aday olarak açıklandı.
AKP'NİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş
Buharkent: Mehmet Erol
Çine: Celal Özden
Didim: Mümin Kamacı
Kuşadası: Fuat Akdoğan
Koçarlı: Nedim Kaplan
Kuyucak: Metin Ertürk
Köşk: Nuri Güler
Sultanhisar: Ertegün Ünal
Yenipazar: Suat Menderes
MHP'NİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Efeler: Ümmet Akın
Germencik: İsmet Akın
İncirliova: Gürşat Kale
Karacasu: Zeki İnal
Karpuzlu: Hilmi Dönmez
Nazilli: Haluk Alıcık
Söke: Beliğ Azbazdar (HABER MERKEZİ)