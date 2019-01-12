Kocaeli'de Öykü Arin için kök hücre bağışı

İlik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı başta olmak üzere tüm lösemililer için Kocaeli'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tüm Bel-Sen ve Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubeleri'nin çağrısıyla 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

'ÖYKÜ ARİN'E UMUT OLALIM'

Nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için, donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunuyor. Kocaeli'de de yurttaşlar, Öykü Arin için harekete geçti. İzmit Kızılay Kan Alma Birimi'nde Tüm Bel-Sen ve Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubeleri'nin çağrısıyla buluşan vatandaşlar, kan verdi. Kan verme işlemlerinin öncesinde açıklama yapan Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, "Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakamıyoruz, en azından Öykü Arin'e ve diğer lösemili çocuklarımıza umut olalım. Bütün duyarlı vatandaşlarımızı donör olmaya davet ediyoruz" dedi. Kampanyaya CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP, Emek Partisi, Alevi Kültür Dernekleri, Kocaeli Dersimliler Derneği ve Kocaeli Tokatlılar Derneği ve vatandaşlar destek verdi. (Kocaeli/EVRENSEL)