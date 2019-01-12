Nakliyat-İş örgütlendi, patron itiraz etti
DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, TNT International Express Taşımacılık patronunun çoğunluk tespitine itirazına tepki gösterdi.
Nakliyat-İş logosu
DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Eylül ayında sendikal çoğunluk sağladığı TNT International Express Taşımacılık’ta patronun çoğunluk tespitine yaptığı itiraza tepki gösterdi.
Nakliyat-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TNT işvereni çoğunluk tespitine itiraz etmiş, topu iş sözleşme sürecinin uzamasına neden olmuştur. Sendikaya üye olmak anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine aykırı davranan TNT işverenini, işçilerin anayasal haklarına saygılı olmaya ve itirazını geri almaya çağırıyoruz” denildi.
İşçiler pazar günü TNT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (İstanbul/EVRENSEL)
TNT/FEDEX’de Çalışan İşçilerin, Sendikaya Üye Olması— Nakliyat-İş (@Nakliyatsendika) 12 Ocak 2019
Anayasal Haktır, Engellenemez
Basın Açıklamasının Yapılacağı
Yer : TNT Genel Müdürlük
Adres : Saray Mahallesi Site Yolu Cad. No:21 Ümraniye/İstanbul
Tarih : 13.01.2019 Pazar
Saat : 13:00 pic.twitter.com/G89Bq5BEFA