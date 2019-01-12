12 Ocak 2019 14:13
HDP Urfa İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar tutuklandı
Urfa’da HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği savcılıkta tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Urfa’da HDP İl Başkanlığında başlatılan açlık grevine katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılanlardan biri de HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar oldu. Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye giden Kızıldamar, ifade sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 'terör örgüt propagandası yapma' iddiasıyla Kızıldamar için tutuklama kararı verdi. (DHA)
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