Suriye sınırında ‘güvenlik’ toplantısı
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan Suriye sınırında toplantı yaptı.
Fotoğraf: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Hatay’da bir araya geldi.
Toplantıda Suriye kuzeyindeki gelişmelerle, İdlib’de ateşkesin devamına yönelik çalışmalardaki son durum ele alındığı belirtildi. Akar, “Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor” dedi. (Hatay/AA)
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