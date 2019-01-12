İran'ın idam ettiği Panahi’nin son sözleri fezleke konusu oldu!

HDP Milletvekilleri İmam Taşçıer ve Semra Güzel hakkında, İran’ın idam ettiği Kürt aktivist Ramin Hossein Panahi için yaptıkları paylaşımlar nedeniyle fezleke hazırlandı.

HDP Diyarbakır Milletvekilleri Semra Güzel hakkında 3, İmam Taşçıer hakkında ise 1 fezleke hazırlanarak Meclise gönderildi. Güzel ve Taşçıer hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekelerin gerekçesinde, 8 Eylül 2018 tarihinde İran rejiminin idam ettiği Kürt aktivist Ramin Hossein Panahi’ye dair sosyal medya paylaşımları gösterildi.

PANAHİ’NİN MESAJINA FEZLEKE

Taşçıer hakkındaki fezlekede suçlama konusu, Panahi’nin idam edilmeden önceki son sözleri oldu. Taşçıer’ın kişisel Twitter hesabından, #RaminHosseinPanahi ve #KatilİranRejimi hastagı paylaştığı Panahi’nin son sözleri şöyleydi: “Ben Ramin Hüseyin Panahi… Kürdistan Halkının özgürlüğü için mücadele ettim, ediyorum. Ben terörist değilim sadece bir aktivistim… Sivil bir aktivist… Bana destek veren herkese, halkıma teşekkür ediyorum… Herkesin gözlerinden öperim…”

‘İDAM İNSANLIK SUÇUDUR’ DEMEK SUÇ

Güzel hakkında ise, Panahi’nin idam edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabında “İdam bir insanlık suçudur” paylaşımı suç konusu yapıldı.

‘TECRİT İNSANLIK SUÇUDUR’ PAYLAŞIMI FEZLEKEDE

Güzel hakkında ayrıca, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle sosyal medyada #CPTactForOcalan hastag ile yaptığı “Tecrit insanlık suçudur”, “ Uygulanan tecrit barış ve demokrasiyedir. Derhal son bulmalıdır”, “Çözümün önünü kapatan tecrit uygulamasına son verilsin” paylaşımları nedeniyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla fezleke hazırlandı. (MA)