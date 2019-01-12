Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü, 20 yaralı
Akaryakıt tankerinin devrildiği, çevredekilerin tankerden sızan akaryakıtı toplamaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Harita: Google Maps
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Ülkenin güneydoğusundaki Cross River eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrildiği, çevredekilerin tankerden sızan akaryakıtı toplamaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Patlama sonucu birçok insan yanarak hayatını kaybederken yaralıların çoğunun üçüncü derece yanık ile Calabar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı açıklandı. (AA)
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