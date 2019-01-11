Ezhel’den hapis istemine tepki: Rap’i bırakıyorum hukuk okuyacağım
Rap'çi Ezhel, hakkında açılan 3. davaya Instagram hesabındaki esprili hikayelerle tepki gösterdi.
Rap şarkıcısı Ezhel, hakkında “Uyuşturucu” suçlamasıyla açılan davaya Instagram hesabından paylaştığı esprili hikayelerle yanıt verdi.
“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Ezhel, Ankara şivesiyle konuştuğu hikayelerinde “Millet birbirini kesiyor ben karıncayı incitmedim daha. O kadar olay oluyor o zaman neredesiniz ya. Adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman neredesiniz ya? Rap’i bırakıyorum, hukuk okuyacağım.” dedi.
Ezhel’in hikayelerinde esprili bir şekilde yansıttığı tepkisi şöyle:
“Bu çocuk size ne yaptı? Şekerlik yaptı, şirinlik yaptı. Şarkılar, türküler söyledi bu çocuk. Bana bir de zehir taciri muamelesi… Millet birbirini kesiyor ben karıncayı incitmedim daha. O kadar olay oluyor o zaman neredesiniz ya. Adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman neredesiniz ya? Rap’i bırakıyorum, hukuk okuyacağım. Bu karanlık bu yozlaşmış düzeni hep beraber sanatla bir gün değiştireceğiz, o zamana kadar kolay gelsin. O değil de her gazetede ismimiz var ha, parasınız versen böyle reklam yaptıramazsın!” (KÜLTÜR SERVİSİ)