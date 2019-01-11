Camideki tente faciasında 4 imama hapis istemi

Ataköy 5. Kısımda Ömer Duruk Camii’nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı ‘tente faciasına’ ilişkin başlatılan soruşturma, 2 yıl sonra tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede kılınan cenaze namazının akabinde vatandaşların altında bulunduğu tentenin çöktüğünü belirtilerek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı bünyesinde cenaze namazı kıldırmakla görevli şüphelilerden Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek’in anonslarla uyarılar yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen vatandaşları tentelerin altında topladığı vurgulandı. İmamlar Adem Karabey ve Faruk Yazar’ın ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı hareket ederek dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettikleri ve bu suretle tipik neticeye neden olduklarının değerlendirildiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Adem Karabey (47), Faruk Yazar (35), Mustafa Çiçek (50) ve Mustafa Kavukoğlu (34) hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis talep edildi. (İstanbul/DHA)