11 Ocak 2019 14:56
Kağıthane’de bir binanın istinat duvarı çöktü
Kağıthane'de istinat duvarı çöktü. Bina boşaltıldı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü.
Çökme nedeniyle bina ve çevresinde önlem alındı. (İstanbul/DHA)
ETİKETLER: Kağıthane
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