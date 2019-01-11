Porto Rikolu eşcinsel rap şarkıcısı Kevin Fret öldürüldü

Porto Rikolu eşcinsel rap şarkıcısı Kevin Fret silahla vurularak öldürüldü. 24 yaşındaki Kevin Fret, ülkesinin önde gelen LGBTİ hakları savunucularındandı.

BBC'nin haberine göre Latin Trap müziğinin eşcinsel olduğunu açıklayan ilk şarkıcısı olarak tanımlanan Kevin Fret, başkent San Juan’da öldürüldü.

Fret’in Santurce mahallesinde yerel saatle sabah 5.30’da motosiklet sürdüğü sırada 8 kurşunla vurulduğu bildirildi. Yakınlardaki bir hastaneye kaldırılan Fret, kurtarılamadı.

Fret’in ölümü, Porto Riko’da 2019’un başından beri işlenen 22. cinayet oldu.

Kevin Fret’in menajeri Eduardo Rodriguez, “Bu kadar çok hayali olan bir insanın ölümü nedeniyle neler hissettiğimizi ve ne kadar acı duyduğumuzu anlatabilecek bir kelime yok” dedi.

Rodriguez, “Bu zor zamanlarda birlik olmalı ve sevgili Porto Rikomuz için daha çok barış istemeliyiz” ifadesini kullandı.

Polisin, Fret bulunduğu sırada onun yanında olan ancak olay yerinden kaçan diğer motosikletli kişiyi aradığı bildirildi.

Saldırının neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Ancak Porto Riko sokaklarında suç olayları artmaya devam ediyor. Polis, ülkedeki durumu “Şiddet krizi” olarak tanımlamıştı.

KEVIN FRET KİMDİR?

Porto Riko’da son dönemde önemli bir çıkış gerçekleştiren rap şarkıcısı Kevin Fret’in ilk klibi Soy Asi (Ben böyleyim) Youtube’da 600 binden fazla izlendi. Eduardo Rodriguez, Fret’in “Sanatçı bir ruha sahip olduğunu” ve “Daha yapacak çok şeyi olduğunu” söyledi.

Fret, geçtiğimiz yıl internetten yayın yapan Paper’a yaptığı açıklamada “İnsanların söylediklerini umursayan biri değilim. Eşcinsel gençlerin bana bir rol model gibi baktığını görüyorum, ‘Kimsenin dediklerini umursamayan onun gibi biri başarabildiyse ben de başarabilirim’ diye düşünüyorlar” demişti.

Fret, geçtiğimiz yıl Miami’de bir kavgaya karıştığı için gözaltına alındıktan sonra cinsel yönelimi nedeniyle saldırıya uğradığını, bu yüzden söz konusu kişiye şişe attığını söylemişti.

Fret, kendisine rakip bir müzisyenin homofobik ifadelerine yönelik de sert bir yanıt vermişti. Bu yüzden sevenleri, cinayetin bununla ilgili olabileceğini öne sürüyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)