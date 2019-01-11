Oyuncular Sendikasından sinema yasa teklifi için ‘sansür’ uyarısı

Oyuncular Sendikası, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ndeki bazı maddelerin geri çekilmesini istedi.

Komisyonca uygun bulunmayan filmlerin ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacağı maddesinin sektörün tüm paydaşlarını yakından ilgilendiği dikkat çekilen açıklamada “Cümle içerisinde dahi bir sansür algısı yaratan bu maddenin, çağımıza ve sinemanın ruhuna aykırı olduğu su götürmez bir gerçektir” denildi. Böyle bir maddeyi kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada “Sektörümüzde kaygı ve endişe yaratan bu maddenin yasalaşması sonucunda doğacak tartışmaları şimdiden öngörmek mümkün olduğundan, ilgili maddenin yasa teklifinden çıkarılmasını acilen talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘ÇOK SESLİLİK’ ORTADAN KALKACAKTIR

Oyuncular Sendikası yasa teklifindeki Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin

esasa da itiraz etti. Değerlendirme Kurulu’nun çok sesliliği yok edeceği vurgulanan açıklamada “Bu zamana kadar çoğunluğunu sektör meslek birliklerinin oluşturduğu kurulda üye çoğunluğu, bu yeni düzenleme maddesi ile sektör temsilcilerinden bakanlık bürokratlarına geçecektir. Kaygımız şu ki; kurulda var olan sektör temsilcilerinin azınlığa düşmesi ile kurul içerisinde az çok işlediğini düşündüğümüz ‘çok seslilik’ ortadan kalkacaktır” şeklinde belirtildi.

OYUNCULAR DÜZENLEME BEKLİYOR

Oyuncuların özlük haklarına dair düzenleme bekledikleri dile getirilen açıklamada “4857 sayılı İş Kanunu’na göre açıkça 4A’lı çalıştırılması gereken oyuncuların ve kamera arkası ekiplerinin haklarının verilmesini, günde 16-18 saate varan insanlık dışı çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini, en önemlisi de tüm sektör emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz” denildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)