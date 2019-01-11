İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri (11 Ocak 2019)
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurları'nda bazı seferler iptal edildi.
Fotoğraf: Metin Pala/AA
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve Şehir Hatları Vapurları'nda olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:
İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ (İDO)
Beşiktaş-Bostancı 08:10 - 08:40
Bostancı-Beşiktaş 07:30 - 08:00
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08:45 - 09:25
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07:40 - 08:20
Yalova-Yenikapı 07:15 - 08:30
Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:00
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00 - 15:00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 - 11:45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55
BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
ŞEHİR HATLARINDA İPTALLER
07:50 Kadıköy-Sarıyer
07:30 Beşiktaş-Adalar
07:55 Bostancı-Karaköy (DHA)