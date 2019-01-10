10 Ocak 2019 15:54
İstanbul'da ödenmeyen ücretleri için eylem yapan işçiler gözaltında
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışan ve ücretleri ödenmeyen işçiler eylem yaptı. Polis 4 işçiyi gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
İstanbul'da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışan ve ücretleri ödenmeyen işçilerin yaptıkları eyleme polis müdahale etti. 4 işçi gözaltına alındı.
İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, alacaklarının ödenmesi için yüklenici firma Taş Yapı’nın Altunizade’deki merkezi önüne geldi.
Burada eylem yapmak isteyen işçilere polis müdahale etti. Yunus Özgür, Ramazan Yıldız, Halil Cihan Özbilen, Serkan Kaplan adlı işçiler gözaltına alındı. (İstanbul/MA)
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