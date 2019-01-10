‘Dış borç sorunu çözülmeden ekonomide toparlanma görülmüyor’

Selman GÜZELYÜZ

Dış borç stoku son verilere göre, 448.5 milyar dolar olarak belirlendi. Uzmanlar, 2018 ekim ayı itibariyle kamu ve özel sektörün dış borcunda büyük bir değişim olmadığını, söz konusu eylül-aralık arasında rakamın değişmemesi durumunda, Türkiye’nin son 30 yıllık dönemin reel dış borç stoku rekorunu kıracağını belirtiyor.

Ekonomist Ali Rıza Güngen, Türkiye’nin mevcut dış borcundan kaynaklı, sürekli olarak finansman arayışında olacağını dile getirdi.

Özellikle 2018 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeni ile ülkeye giren sıcak paranın azalması ve ülkeden çıkarılan sıcak paranın, ekonomide muazzam bir çalkantıya yol açtığını hatırlatan Güngen, “Dolaysı ile küresel ortamdaki en ufak bir rüzgar, en ufak bir sarsıntı tüm ülke ekonomisini derinden etkiler. İşte 2018 krizinin bu ortamda kredi ihtiyacının karşılanmıyor olması ya da hızlı bir toparlanmanın gerçekleşmemesinin arkasında da bu borç sorunu yatıyor. Bu borç sorunu çözülmeden yeninden küresel aktörler yani hem kredi bulabilir hem de kredi verebilir hale gelmeden bir ekonomik toparlanmanın söz konusu olmayacağı görülüyor” dedi.

Güngen, “Mevcut borç stokunun muhtemel beklentiler üzerindeki rakamlar ile karşılaştırdığımızda, Türkiye’nin 2018 dış borç stokunun gelire oranının yüzde 40’lardan yüzde 60 oranına çıkması bekleniyor. Bu da alarm zillerinin çalması demek. Biliyorsunuz ağır kriz dönemlerin toplumsal yansıması da ağır oluyor. İşsizlik krizi artıyor. İşsizlik krizi arttığı için ailelerin refah düzeyi de hızlıca düşüyor. Bu da toplumsal gerilimlerin artmasına yol açıyor” diye konuştu. (Ankara/MA)