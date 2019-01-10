Bornova Kadın Dayanışma Derneği resmi kuruluşunu açıklıyor

1 yıl önce kurulan yaklaşık 250 kadının katılımıyla 8 Mart etkinliği, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı eylem ve etkinlikler yapan, toplantılar ve film gösterimleriyle çalışmalarını sürdüren Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) resmi açılışını gerçekleştiriyor. 13 Ocak Pazar günü Atatürk Mahallesinde açılışı gerçekleştirecek olan BORKAD, işçi ve emekçi kadınların kazanımlarına yönelik saldırılar karşısında mücadeleyi büyütmeyi, emek sömürüsü, şiddet, taciz ve çocuk istismarına karşı dayanışmayı örgütlemeyi, eşitlik talebi etrafında farkındalık yaratmayı, kadınların toplumsal yaşamın içerisinde olmasının koşullarını yaratmayı hedefliyor.

Derneğin Kurucu Başkanı Zeynep Reyşen bir yıllık bir çalışmanın yersizlikten kaynaklı düzenli olamadığını ancak şimdi bu sorunu aştıklarını söyledi. Derneğin resmi açılışıyla birlikte kadına yönelik şiddet başta olmak üzere özellikle kadın hakları ile ilgili atölye çalışmaları yapacaklarını söyleyen Reyşen, “Drama, müzik atölyeleri gibi atölyelerimiz olacak. Derneğimizin açıldığı mahalle emekçilerin yaşadığı bir mahalle. Kadınlar ya evlere kapanmış durumda ya da ucuz iş gücü olarak tekstilde, taşeronda çalışıyor. Amaçlarımızdan biri de sorunlarımız karşısında farkındalık yaratmanın yanı sıra, kadınları toplumsal yaşamın içine katmak, sosyalleşmelerini de sağlamak aynı zamanda. Dernek üyeleri olarak temas ettiğimiz tüm kadınlar kuruluşumuzu heyecanla karşılıyor. Bu anlamda derneğin kuruluşunun isabetli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Kadınların en sıkıntı yaşadığı meselenin bakım yükü ve yoksullaşmanın yarattığı çaresizlik olduğunu ifade eden Reyşen, “Özellikle kadınlar eğitim alanında yaşanılan gericileşmeden kaynaklı ciddi kaygılar içinde. Hem bu kaygıları nasıl değiştireceğimizi konuşmak, hem dayanışmak hem de birlikte mücadele etmek için kadınları açılışımıza da, derneğimizin etkinliklerine de bekliyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)