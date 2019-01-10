10 Ocak 2019 10:33
Minibüs, mevsimlik işçileri taşıyan traktöre çarptı: 14 yaralı
Manisa'da mevsimlik işçileri taşıyan traktöre bir minibüsün çarpması sonucu 14 işçi yaralandı.
Fotoğraf: Emre Saçlı/DHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir minibüsün mevsimlik işçileri taşıyan traktöre çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
DHA'nın aktardığına göre sabah 07.30 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesinin Durasıllı Mahallesi'nde bir minibüs römorkunda mevsimlik işçilerin bulunduğu traktöre arkadan çarptı. Yaşanan kazada, traktör sürücüsü ile römorkta bulunan mevsimlik işçilerin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (HABER MERKEZİ)