Ümraniye’deki hurdalıkta yangın ve patlama

İstanbul Ümraniye’de Şerifali Mahallesi Dergah Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin de bulunduğu hurdalıkta çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Alevlerin yükseldiği ve dumanın çevredeki ilçelerden görüldüğü yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İşçiler yangın üzerine kendi imkanlarıyla hurdalıktan ayrıldı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Fotoğraf: DHA

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni itfaiyenin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak. (İstanbul/DHA)