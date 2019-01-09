09 Ocak 2019 21:12
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 21:19

Erdoğan: Resmi enflasyon rakamını açıklıyorum, sıkıysa yalanlasınlar

MÜSİAD'ın düzenlediği geceye katılan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili olumlu gelişmeler olduğunu öne sürdü.

Erdoğan: Resmi enflasyon rakamını açıklıyorum, sıkıysa yalanlasınlar

Fotoğraf: Murat Kula/AA

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Ankara'da düzenlediği "Vefa Gecesi"ne katıldı.

    Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satır başları:

    • Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık
    • Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı.
    • Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız.
    • (Yıllık enflasyon rakamları) Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar
    • Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor

    (AA)

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