09 Ocak 2019 21:12Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 21:19
Erdoğan: Resmi enflasyon rakamını açıklıyorum, sıkıysa yalanlasınlar
MÜSİAD'ın düzenlediği geceye katılan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili olumlu gelişmeler olduğunu öne sürdü.
Fotoğraf: Murat Kula/AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Ankara'da düzenlediği "Vefa Gecesi"ne katıldı.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satır başları:
- Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık
- Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı.
- Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız.
- (Yıllık enflasyon rakamları) Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar
- Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor
(AA)
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