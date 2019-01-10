10 Ocak 2019 09:13
Son Güncellenme Tarihi: 09 Ocak 2019 18:41

Aloha Tekstil işçileri: Ne primden ne de zamdan vazgeçeriz

İşten atmaların yaşandığı Çorlu'daki Aloha Tekstil'de işçilerin mücadeleyle elde ettikleri primlerin ödenmeyeceği söyleniyor.

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Aloha Tekstil işçileri: Ne primden ne de zamdan vazgeçeriz

Fotoğraf: Pixabay

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    Tuncay SAĞIROĞLU
    Çorlu

    Ekonomik krizin faturasını işçilere kesmek isteyen patronlar bir taraftan işçileri işten çıkarırken diğer taraftan da kazanılmış haklarına göz dikiyor. Çorlu’da bulunan Aloha Tekstil fabrikasında yılbaşından hemen önce 25 işçi işten atılırken, işçilerin bir yıl boyunca beklediği primlerin yeni gelen genel müdür tarafından “Bilgim yok” denilerek ödenmeyeceği söyleniyor. Geçim sıkıntısının giderek arttığını belirten Aloha Tekstil işçileri, “Fedakarlık yapacak halimiz kalmadı. Ne primden ne zamdan vazgeçeriz” diyor.

    FATURA HEMEN İŞÇİYE ÇIKARILIYOR

    Aloha Tekstil’de işlerin yolunda olduğu dönemde dahi işçiler ancak fazla mesai yaparak ay sonunu getirebiliyordu. Geçen senenin eylül ayından itibaren fabrikada başlayan durgunlukta önce mesailer kesildi. Sonra işçiler senelik izinlere çıkarıldı. Senelik izinler de bitince cumartesi günleri çalışma yapılmamaya başlandı. Fazla mesai parası ile anca geçinip, borçlarını ödeyebilen Aloha işçileri, ücretlerin erimesi, vergi kesintilerinin artması ve hayat pahalılığı karşısında dayanamaz noktaya geldi. Son olarak işten atmalar başladı. İşlerin düzelmediği durumda işten atmaların devam edeceğini söyleyen işçiler tedirginlik içinde çalışıyor.

    Faturanın işçilere çıkarıldığını ifade eden bir Aloha Tekstil işçisi, “Yıllardır fabrika büyük kârlar yaptı. Sürekli büyüdü. Kendi enerjisini üretmek için rüzgar enerjisi kurdu, bunun için milyarca lira harcadı. Bunlar hep bizim sayemizde oldu. Gece gündüz çalıştık. Biz hep olduğumuz yerde sayarken Aloha büyüdü. Krizden kaynaklı olarak yaşanan durgunluğun faturası hemen bize çıkarılmak isteniyor” diye tepki gösteriyor.

    ‘PRİM YOK AMA ÇOK ÇALIŞMA VAR’

    Aloha işçileri iki yıl önce verdikleri mücadele ile kazandıkları senede bir kez bir aylık ücret tutarındaki prim hakkını kriz gerekçesi ile kaybetme riski ile karşı karşıya. Fabrikaya atanan yeni genel müdüre işçilerle yaptığı toplantıda, ocak ayının prim ayı olduğunu hatırlattıklarını belirten işçiler, “Benim böyle bir şeyden haberim yok” yanıtı aldıklarını, bunun da kaygılarını arttırdığını söylüyor.

    Müdürün “Daha çok çalışmalısınız, servise bindiğinizden itibaren bugün fabrikada daha iyi nasıl çalışır, verimli olurum diye düşünmelisiniz. Fabrika pislikten geçilmiyor. Temiz tutalım. Biz bir aileyiz, birliğimizi bozmayalım” dediğini belirten işçiler, prim meselesinde ise “Ben o konulara karışmıyorum. Yetkim yok. Bunun için bana gelmeyin” diyerek taleplerine kulak tıkadığını anlatıyor. İşçiler, “İş verirken yetkisi var ama parada yetkisi yokmuş. O zaman yetkisi olan bizi muhatap alsın” diye tepki gösteriyor.

    ‘FEDAKARLIK YAPACAK HALİMİZ KALMADI’

    Bir taraftan gelir düşerken diğer taraftan hayat pahalılığının arttığını ifade eden işçiler geçinmenin gittikçe zorlaştığını anlatıyor. Bir işçi, “Çarşı pazarın enflasyonu açıklananın çok üzerinde. Markette aynı ürünleri iki katına alıyoruz. Şimdi para yetmediğinden dolayı ihtiyaçlarımızdan kısıyoruz. Maaşımız daha elimize geçmeden kartlara, kredilere gidiyor. Çocukların okul ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyoruz. Bunun üzerine vergiler, faturalar var. Bu yetmezmiş gibi marketteki poşeti de bizim sırtımıza yıktılar” diyor. Aloha işçisi, “Her şey biz çalışanların, halkın sırtında. Bir de patronlar biniyor. O kendisini kurtarıyor. Teşvik, kredi, vergi muafiyeti. Her şey onlar için. Bizim fedakarlık yapacak halimiz kalmadı. Ne primden ne de bu sene ki zamdan vazgeçeriz” diyor.

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