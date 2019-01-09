Gizlice hastaların fotoğrafını çeken doktor serbest bırakıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktor tarafından meme muayenesi sırasında gizlice çekilen çok sayıda kadının görüntüsü bir arkadaşlık sitesinde paylaşıldı. Skandalın ortaya çıkmasıyla doktor gözaltına alındı. Ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı.

Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda kadının doktor tarafından üzerindeki ya da masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.

KADINLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan DHA muhabiri, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi. Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi.

'HOCALARIMA GÖSTERMEK İÇİN' DEDİ, TUTUKSUZ YARGILANACAK

Şüpheli, yaklaşık 4 saat boyunca savcılıkta ifade verdi. İfade verme işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, 21.20 sıralarında adli kontrol uygulamasıyla serbest kaldı. Şüpheli E. B. Ç tutuksuz yargılanacak.

Mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan E.B.Ç'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

E.B.Ç.'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği öğrenildi. Görüntüleri neden çektiği sorusuna ise E.B.Ç.'nin, "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

POLİS MUAYENE LİSTESİNDEN KADINLARA ULAŞACAK

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Polisin hastaneden, doktorun muayene ettiği hastalardan görüntüleri yayınlananlara ulaşmak için kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır” denildi. (HABER MERKEZİ)