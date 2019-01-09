Bakanlık, Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu davasına müdahil olmak istedi

Oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü söyleyen Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun açtığı davaya Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olarak katılma talebiyle mahkeyemeye başvurdu.

Bakanlık tarafından verilen dilekçede, “Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarına devlet adına mağdur veya müşteki olanların yanında davaya katılmak Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanındadır” denildi.

Sıla, Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti. Kural hakkında ’hakaret’, ‘tehdit’ ve ’basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kural hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken ilk duruşmanın tarihi 7 Mart olarak belirlenmişti. (HABER MERKEZİ)