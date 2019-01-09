Malkara otogarında kazan dairesinde patlama meydana geldi: 2 kişi öldü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı’nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada, 2 kişi öldü. Yaralıların da bulunduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Malkara'da 21 Ağustos 2017'de faaliyete Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı’nda saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Otogarın kazan dairesinde ilk belirlemelere göre kalorifer kazanındaki sıkışmanın neden olduğu bildirildi.

Patlamada, otogarın giriş ve çıkışlarındaki gişede görevli olan Ayhan Güven Turan (25), otogarın temizlik işlerinden sorumlu Nihat Alakara (35) hayatını kaybetti.

PATLAMANIN NEDENİ KALORİFER KAZANINDA SIKIŞMA

Olay yerinde incelemede bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, "Yaptığımız ilk incelemede, kalorifer kazanında sıkışmaya bağlı bir patlama meydana gelmiş. İçeride hasar oluşmuş. Ve maalesef 2 arkadaşımız hayatını kaybetti" dedi.

Bir otobüs firmasında çalışan Ayhan Öztürk, "İçeride bilet kesiyordum, birden çok büyük bir gürültü oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Sonra dışarı doğru kaçtım. Dışarı çıkınca kazanın patladığını öğrendim. Allah'tan içeride kimseler yoktu. Ama burada çalışan iki arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. (Tekirdağ/DHA)