CHP Milletvekili Tığlı'dan Enerji Bakanı'na elektrik zammı sorusu

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Elektrikte yüzde 10 indirim yapıyoruz” sözlerini hatırlatarak “Dağıtım bedeline yüzde 15.7 zammı nasıl izah ediyorsunuz” diye sordu.

Tığlı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) kararıyla, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından Elektrik Dağıtım Şirketlerine verilen enerjinin toptan satış tarifesinde yaklaşık yüzde 27 oranında bir indirime gidildiğini ve dağıtım şirketlerine ucuz elektrik verilmeye başlandığını hatırlattı.

CHP Milletvekili Tığlı, Dönmez'in “Elektrik Tedarik Şirketleri, devletten aldıkları elektriği yapılan düzenleme ile yüzde 27 daha ucuza almaya başlamışken, Perakende Enerji Bedelleri de yüzde 19.2 düşürüldüğü halde iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan Dağıtım Bedeline yüzde 15.7 zam yapılmasını nasıl izah edebilirsiniz?” sorusunu yanıtlamasını istedi.

25 Aralık 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında "Yılbaşından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz" sözü ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in dağıtım bedeli payının Avrupa’dan bile daha düşük olduğuna vurgu yapan açıklamalarının dikkate alınmadığını söyleyen Tığlı, “Dağıtım Bedellerinde ki yüzde 15.7’lik artışın, elektrik faturalarına zam olarak yansıması ile bu açıklamalar hükümsüz kalmıştır. Dolayısıyla 8 Ocak 2019’da AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından yapılan “Düzenli sosyal yardım alan vatandaşlarımızın aylık 150 kWh olan elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz” açıklaması da akıllarda yeni soru işaretleri bırakacaktır” dedi.

TIĞLI’NIN ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ’E YÖNELTTİĞİ SORULAR ŞÖYLE: