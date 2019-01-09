Harb-İş üyeleri Tank Palet fabrikası özelleştirilmesini protesto etti

Türk- İş’e bağlı Türk Harb-İş Sendikasının örgütlü olduğu Silahlı Kuvvetlerine bağlı Tank Palet Fabrikası olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü iş yerinin özelleştirme kapsamına alınmasına karşı Türk Harb-İş Sendikası İzmir Şubesi basın açıklaması düzenledi.

Karşıyaka Çarşı’da Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kapsamına alınmasına karşı Türk İş’e bağlı Türk Harb-İş Sendikası basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Türk- İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, “Bize ait olanlara sahip çıkacağız. Tüpraş’tan başladılar Tariş’e kadar sata sata şimdi Tank Palet Fabrikası’na geldiler. Ama biz özelleştirmeye karşı elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz”dedi.

Açıklamayı okuyan Türk Harb-İş İzmir Şube Başkanı İrfan Akgönül, özelleştirme kapsamına alınan TSK’ya ait 1.Ana Bakım Fabrikasının kurulduğu yıldan bu yana milli savunma sanayi gelişiminde katkı sağladığını söyleyerek, “25 yıllığına işletme hakkı devri adıyla yapılmak istenen özelleştirme, savunmada millileşme hedefine ulaşılmaya katkı vermeyecektir. Bu özelleştirmenin hiçbir izahı olamaz. Askeri tesisimizin işletmesinin özel şirketlere devri gibi tarihi hata düzeltilene kadar mücadelemize devam edeceğiz”diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

ÖZELLEŞTİRME BALIKESİR’DE DE PROTESTO EDİLDİ

Balıkesir’de de Türk Harb-İş Sendikası Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Sakarya tank palet fabrikası işçilerine destek vermek amacı ile Alihikmetpaşa Meydanında bir protesto eylemi düzenleyerek imza standı açtı.

Yapılan kitlesel basın açıklamasına halktan ve emek yanlısı siyasi partilerden yoğun destek gelirken açıklamada Ana Bakım Fabrikasının yüzde 50 civarı Katar ortaklı BMC Firmasına satılmasına ve işletmesinin devredilmesine ‘hayır’ denildiği belirtilerek “Türk-Harb-İş sendikası olarak, kararın iptali için bütün hukuksal yollara başvuracağımızı, ülkemiz ve geleceğimiz adına bu karara karşı her türlü mücadelemizi yapacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” denildi. (Balıkesir/EVRENSEL)