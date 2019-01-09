Kadına şiddetle suçlanan Yusuf Güney: Vatanını seven biriyim

“Fazla gelen hesap nedeniyle” tartıştığı kadını darbettiği iddia edilen Şarkıcı Yusuf Güney'den tanıdık bir savunma geldi: “Ahmet Kural'la birlikte fotoğraflarım paylaşılıyor. Vatanını, milletini, polisini, askerini, kadını, hayvanı seven biriyim. Böyle bir şey hayatta yapmam” dedi.

Sabah’a konuşan Güney, kendisinin alkol kullanmadığını, darbettiği öne sürülen kadının ise alkol aldığını öne sürdü. “Takside hiç beklemediğim tarz ve üslupla, argo konuşmaya başladı. ‘Taksideyiz, yapma böyle’ diye uyardım” diyen Güney, “Taksiyi kenara çektirdim. Üzerime yürümeye, bana saldırmaya başladı. Sonra ben onu darbetmişim ayağına getirip polis çağırdı ve benden şikayetçi olacağını söyledi. Asıl darbedilen benim, sonrasında zaten hastaneye gidip darp raporu aldım” ifadelerini kullandı.

“Daha sonra şikayetini geri aldı. Soruşturmaya gerek kalmadan kapandı dosya diye düşünüyordum. İş ne hallere geldi” şeklinde konuşan Güney sözlerine şöyle devam etti: “Kadın düşmanı, şiddet yanlısı biri gibi lanse edildim. Ahmet Kural'la birlikte fotoğraflarım paylaşılıyor. Vatanını, milletini, polisini, askerini, kadını, hayvanı seven biriyim. Böyle bir şey hayatta yapmam.” (HABER MERKEZİ)