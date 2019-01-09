Şiddet mağduru kadın: Haberlerde 'öldü' diye manşet olmak istemiyorum

Malatya'da 31 yaşındaki Sevkan O., sürekli şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı eşinin kendisine ve ailesine tehditler savurup, zarar verdiğini belirterek, “Haberlerde ‘öldü’ diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

2003 yılında Özkan O. ile evlenen Sevkan O.'nun hayatı, şiddet nedeniyle kabusa döndü. Özkan O.'nun kendisinin yanı sıra anne ve babası ile çocuklarına da şiddet uygulaması sonucu geçen yıl Ekim ayında ailesinin yanına yerleştiğini belirten genç kadın boşanma davası açtı. Boşanma işlemleri devam ederken tehdit edildiğini söyleyen Sevkan O., “Haberlerde ‘öldü’ diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi. Sevkan O., yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Sürekli kendisinden şiddet gördüm. Hem sözlü, hem fiziki şiddet gördüm. Annesini dövdü, babasını bıçakladı. Onlara tehditler hakaretler etti. Onlar evden ayrıldı, 3 ay sonra 14 yaşındaki kızıma da şiddet uygulamaya başlayınca ben evden ayrılmak zorunda kaldım. İki çocuğumla ailemin yanına geldim.”

“HABERLERDE 'ÖLDÜ' DİYE MANŞET OLMAK İSTEMİYORUM”

Babasının evine Özkan O. tarafından ses bombası atıldığını söyleyen Sevkan O., şöyle konuştu:

“Bunlarla alakalı şikâyetçi olduk. Bayramda orada olduğumuzu biliyor ve oraya geliyor. Silah sıkıyor, ses bombaları atıyor, havai fişekler atıyor. Apartmana silah saklamak mı, mühimmat saklamak mı dersiniz. 2015 yılında benim adıma kimliğimle yeşil reçete ilaçları almış. Şu anda bunlarla alakalı beni hastaneye yatırtmaya çalışıyor. Kapıya ambulansı getirtti. İlçe sağlığa gitmiş, başvurup dilekçe vermiş. 'Eşim rahatsız, hastaneye yatırılmasını istiyorum' diye. Ben yetkililerden cezasını çekmesini istiyorum. Yetkililer biraz daha duyarlı olsunlar. Sürekli haberlerde duyuyoruz; ben de onlar gibi manşet olmak istemiyorum 'öldü' diye veya ailemden birinin katletmesini istemiyorum.” (Malatya/DHA)