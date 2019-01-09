İhaleleri alan AKP'li İlyas Karayel, denetim komisyonuna getirildi

Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi İlyas Karayel’in ailesinin aldığı ihalelerle gündeme gelmesinin ardından Üsküdar Belediyesi'nin Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiği öğrenildi. Üsküdar Belediyesinin açtığı Bebek Çeyizi Alımı ihalesini kazanan şirketin ortaklarından birinin, Karayel'in kardeşi İbrahim Karayel olduğu ortaya çıkmıştı.

Üsküdar Belediyesi Başkanlığı 2017 yılında Bebek Çeyizi Alımı ihalesi açtı ve ihaleyi alan Saris İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirketin ortakları arasında Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi İlyas Karayel’in kardeşi İbrahim Hakkı Karayel de bulunuyor. Karayel’in eşi Saniye Karayel de Üsküdar Belediyesi’nden 2017 yılında üç kez ihale aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre bu kez Üsküdar Belediyesi’nde farklı bir skandal yaşandı. AKP’li meclis üyesi İlyas Karayel Belediyenin 2019 Yılı Denetim Komisyonuna seçildi.

Belediyenin 2019 Yılı Denetim Komisyonu seçimi gizli oy ile önceki gün yapıldı. Komisyona seçilen 5 meclis üyesinen biri İlyas Karayel oldu. Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi avukat Banu Gün Öztürk, Karayel’in ailesinin Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerin toplamının 756 bin 548 TL olduğunu ve bunun Belediye Kanunu’na ve Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti.

CHP'li Öztürk, ailesi ihaleleri kazanan Karayel'in aynı zamanda ihaleleri denetleyecek komisyonda olmasına tepki gösterdi: "AKP’li meclis üyeleri İlyas Karayel’i denetim komisyonu üyesi olarak seçti. Yani belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi ailesi ihaleye giren İlyas Karayel’e teslim edildi. Eşinin ve kardeşinin Üsküdar Belediyesi’nden ihale alması zaten hukuka aykırıyken bir de İlyas Karayel eşi ve kardeşinin 2018 yılında da eğer almışlar ise ihalelerini denetleyecek. Bu bütünüyle denetleme sisteminin ruhuna aykırıdır. İhaleler sonucunda mal ve hizmet satın alan belediye ödediği parayı Üsküdarlının vergilerinden elde ediyor.” (HABER MERKEZİ)