Kerkük Valiliği IKBY bayraklarını indirdi, KYB tepki gösterdi

Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) parti binalarının üzerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının bir yıl aradan sonra asılmasına Kerkük Valiliğinin tepki gösterdiği ve bayrağın derhal indirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, Kerkük'te bazı Kürt siyasi parti binalarının üzerinde IKBY bayrağının asılmasının yasal olmadığını iddia etti.

Kerkük Valiliğinin bu bayrakların en kısa zamanda indirilmesi talimatı verdiğini aktaran Ani, “Bu tür tek taraflı adımlar kentin istikrarını bozacaktır” ifadelerini kullandı.

POLİS BAYRAKLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Kerkük Valiliğinin kentteki KYB binaları ile bazı cadde ve sokaklara asılan IKBY bayraklarının indirilmesi yönündeki talimatı üzerine polisler bayrakları indirmeye başladı.

KYB'DEN TEPKİ

KYB'den yapılan açıklamada ise IKBY bayrağı asılmasında yasal bir engel olmadığını ifade etti. Açıklamada, “Celal Talabani'nin vefatından sonra tüm ofislerimizde IKBY, Irak ve KYB bayrakları indirilmişti. Ofisin içindeki salon ve toplantı odası ile düzenlenen etkinliklerde IKBY ve KYB bayrağı asılı duruyordu. Bugün ise IKBY ve Irak bayraklarını Kerkük'teki ofislerimizin dışına da yeniden astık” ifadelerine yer verildi.

Pek çok yerde bayraklar indirilirken KYB'nin, siyasi büro merkezinde ise bayrağın hala asılı olduğu gözlendi. Bazı semtlerde toplanarak IKBY bayrağının asılmasını kutlamak isteyenlere polis saldırdı. Kentte yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gözlenirken polis sokaklarda sık sık kimlik kontrolü yapıyor.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine Haziran 2017'de yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti. (Kerkük/AA)