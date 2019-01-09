09 Ocak 2019 07:35Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ocak 2019 08:21
Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (9 Ocak 2019)
Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
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Fotoğraf: Metin Pala/AA
Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
ŞEHİT HATLARI'NIN İPTAL SEFERLERİ
- 06.55 Bostancı-Karaköy
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- 07.45 Karaköy-Bostancı
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- 08.00 Ortaköy-Üsküdar
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- 08.00 Üsküdar-Ortaköy
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- 07.50 Kadıköy-Sarıyer
İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
- 08.50 Bostancı-Beşiktaş
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- 08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
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- 08.10 Beşiktaş-Bostancı
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- 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
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- 09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO'NUN İPTAL SEFERLERİ
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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- 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
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- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
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- 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) (DHA)