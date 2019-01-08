Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in de aralarında olduğu Barabar'dan albüm

Oyuncular Serkan Keskin ve Taner Ölmez’in de aralarında bulunduğu Barabar adlı müzik grubunun, Anonim Yapım adlı şirketten çıkan “Memleket Nere?” adlı albümü yayınlandı.

Barabar müzik grubu projesi bir süre önce Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Fırat İkisivri’nin bir araya gelip müzik yapmalarıyla başladı. Ekip bir süre kendi aralarında müzik yapmayı sürdürdükten sonra müzik profesyonelleri Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan’ın da katılması üzerine Barabar projesini hayata geçirdiler.

Barabar'ın 'Memleket Nere?' adlı albümü yayınlandı (Görsel: 'Memleket Nere?' albümü basın bülteni)

Grubun "Feridem" adlı türküyü yorumladığı video, kısa süre içerisinde YouTube'da yüksek izlenme rakamlarına ulaştı.

(KÜLTÜR SERVİSİ)