08 Ocak 2019 18:47
Üsküdar'da çatıdan düşen itfaiye eri ağır yaralandı
Bir yalının çatı katında çıkan yangına müdahale ederken düşerek yaralanan itfaiye eri tedavi altına alındı.
Fotoğraf: İsa Almaçayır/DHA
Üsküdar'da, bir yalının çatı katında çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybederek zemine düşen itfaiye eri Hakan Güney ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'ndeki bir yalının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale eden itfaiye erlerinden Hakan Güney, dengesini kaybederek yalının çatı katından zemine düştü.
Ağır yaralanan itfaiye erine ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Güney, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, yalının çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)