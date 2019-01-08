Kevin Spacey genç erkeğe tacizden yargılanıyor

Amerikalı Oyuncu Kevin Spacey, genç bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşma 4 Mart’a ertelendi.

Spacey, 2016’da Massachusetts eyaletinde, o sırada 18 yaşında olan bir erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla Nantucket Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

Yargıç Thomas Barrett, Spacey’nin söz konusu gençten ve ailesinden uzak durmasına hükmetti. Barrett, Spacey’nin 4 Mart’taki duruşmaya telefonla katılmasının yeterli olacağını belirtti. BBC’nin haberine göre, 10 dakika süren duruşmanın ardından kefalet ödemesine gerek görülmeyen Spacey serbest bırakıldı. Spacey ve avukatı, mahkeme binasından ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. (HABER MERKEZİ)

Oyuncu Kevin Spacey taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak