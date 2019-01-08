08 Ocak 2019 17:46
Nusaybin’de sağanak: Evlere lağım suyu doldu
Mardin Nusaybin’de sağanak nedeniyle sokaklardaki tahliye boruları yetersiz kalınca bodrum kattaki çok sayıda eve lağım suyu girdi.
Fotoğraf: DHA
Mardin Nusaybin’de dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kışla Mahallesi'ndeki Rezan Sokak'ta yağışlar nedeniyle su tahliye boruları yetersiz kaldı. Bodrum kattaki evlere lağım suyu doldu. Sokakta yaşayanlar evlerine dolan pis suyu tahliye etmeye çalıştı. (Mardin/DHA)
ETİKETLER: Nusaybinsu baskını
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