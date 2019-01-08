Taşeron işçi, Ataşehir Belediyesi önünde kendini yaktı

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi önünde bir taşeron işçi kendini yaktı. R. K. isimli kişinin eskiden belediyede çalışan bir taşeron işçi olduğu öğrenildi. Nisan ayında belediye şirketine geçişler sırasında işten çıkarılan işçinin tazminatının da ödenmediği belirtildi. R.K. Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Taşeron firmada çalışırken alacaklarını tahsil edemeyen R.K. Ataşehir Belediyesine başvurdu. Yetkililerden olumsuz yanıt alınca öfkelenen R.K. belediye önüne gelerek kendini yaktı. Yangın söndürme tüpüyle müdahale sonrası ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara ve Yanık Merkezine nakledildi. İşçinin durumu ciddiyetini koruyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ataşehir Belediyesi, olayın ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediyemiz ile çalışan bir yüklenici firmanın çalışanı, kendi firmasından alacağı olduğu için Ataşehir Belediyesine gelerek yetkililerden ödeme konusunda yardımcı olmalarını istemiştir. Belediye yetkilileri yardımcı olmak amacıyla yüklenici firma ile görüşmüş, ilgili ödemenin 11 Ocak Cuma günü yapılacağını öğrenip çalışana iletmiştir. Ardından belediye binasından ayrılan kişi bir süre sonra belediye binasına yeniden giriş yaparak elindeki yanıcı maddeyle kendini ateşe vermiştir. Belediye güvenlik görevlileri olaya anında müdahale etmiş ve çalışan hastaneye kaldırılmıştır" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)