Okulda öğretmene silahlı saldırı: Öğrenci gözaltına alındı

Afyon’da özel meslek lisesinde 11’inci Sınıf Öğrencisi M.A, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında Öğretmeni Cengizhan Özlü’ye ateş etti. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olay sonrası bacağından vurulan Öğretmen Cengizhan Özlü hastaneye kaldırılırken, M.A. gözaltına alındı.

Afyon Organize Sanayi Bölgesi içindeki özel meslek lisesinde meydana gelen olayda 11’inci Sınıf Öğrencisi M.A, iddiaya göre gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla, atölyede yapılan iş eğitimi dersi sırasında, henüz bilinmeyen nedenle Motorlu Taşıtlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Cengizhan Özlü’nün bacağına doğru bir el ateş etti.

Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından silah sesini duyan okul yöneticileri ve diğer öğretmenler atölyeye koştu. M.A’nın elindeki tabanca alınırken, yaralanan öğretmen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan öğrenci M.A. ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube ekiplerince polis merkezine götürüldü. (Afyon/DHA)