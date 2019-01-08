AKP Milletvekili Salih Cora, HDP Milletvekili Alican Önlü'ye saldırdı

AKP milletvekilleri, Mecliste cumhurbaşkanının geçeceği yolun bantla ayrılmasına tepki gösteren HDP milletvekillerine saldırdı. AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü'ye yumruk atarken hemen önündeki HDP'li Hüda Kaya ise yumruktan kıl payı kurtuldu.

Partilerin Meclis grup toplantılarını yaptığı gün AKP ve HDP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. AKP grup toplantısının ardından kendi grup toplantıları için şeref holünden geçen HDP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bantlarla ayrılan yoldan geçmek istedi. Ancak Erdoğan'ın korumaları izin vermedi. HDP'li milletvekilleri yolun açılmasını isteyince AKP milletvekili Salih Cora, “Burada Cumhurbaşkanı var, ne konuşuyorsun sen” diyerek Alican Önlü'ye yumrukla saldırdı. Araya giren bazı milletvekilleri olayın büyümesini engelledi. Cora'nın attığı yumruktan Önlü'nün hemen önündeki HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya kıl payı kurtuldu.

Evrensel’e konuşan Hüda Kaya, “Grup toplantımız bittikten sonra misafirlerimiz ve milletvekillerimizle yemekhaneye geçiyorduk. Ana salonun ön ve sol tarafı bantlarla kapatılmıştı. İnsanlar geriye kalan dar alandan sıkışarak geçiyordu. Bu hafta öncekilerden daha abartılmış bir yönlendirme vardı. Bunun sebebini sorup açmalarını istedik. Biz koridordan ilerlerken yine bantlarla karşı karşıya geldik. Alican Önlü arkadaşımızın itiraz etmesi üzerine AKP milletvekilleri Salih Cora ve Ahmet Hamdi Çamlı, “Ne tantana çıkarıyorsunuz” dedi. AKP'li Cora, hemen arkamdaki Alican Önlü'ye yumruk atmaya kalkıştı. Tepki göstermemiz üzerine ortalık karıştı” dedi.

İktidar partisinin kendilerini Meclis içerisinde bile sakınmaya, korumaya çalıştığını belirten Kaya, “Bu büyük bir kibir ve korkunun göstergesidir” dedi. Hüda Kaya, iddia edilenin aksine o sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olmadığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)